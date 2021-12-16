Цена на газ в Европе взлетела

Цена на газ в Европе достигла максимума с начала октября
Стоимость газа в Европе впервые с 6 октября превысила отметку в 1600 долларов США за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
К вечеру 16 декабря стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF составила 1602 доллара за тысячу кубометров.
Подобные рекорды топливо в Европе ставило 6 октября на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса. Тогда цена на газ достигла своего исторического максимума в 1900 долларов за тысячу кубометров. Позже стоимость топлива снизилась.
Сейчас же на рост цен на газ повлияли сложности с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и нестабильные отношения между Россией и Украиной.
По данным «Московского комсомольца», по состоянию на начало декабря из подземных газовых хранилищ Европы выбрали уже более 25%. Этот показатель превысил среднее значение за аналогичные числа за всю историю наблюдений на 19%.