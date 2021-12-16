США подталкивают Евросоюз к санкциям против России

Администрация США подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов на случай якобы возможной агрессии России против Украины. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, подобная мера может быть принята совместно с США.