СМИ: «Северный поток – 2» ухудшит отношения России и Европы

Россия может начать налаживать отношения с США и Германией в ущерб остальной Европе из-за газопровода «Северный поток — 2», сообщает испанское издание El País, пишет Ura.ru.
«Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. «Лакмусовой бумагой» станет газопровод «Северный поток — 2», будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — говорится в статье.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн сообщил, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2» могут не принять до середины 2022 года, пишет РИА Новости.