СМИ: «Северный поток – 2» ухудшит отношения России и Европы

«Европейская стратегия в отношении России запутана. Европейцы опасаются, что Москва будет отдельно налаживать отношения с Вашингтоном и Берлином в ущерб остальным. «Лакмусовой бумагой» станет газопровод «Северный поток — 2», будущее которого зависит от нового немецкого правительства», — говорится в статье.