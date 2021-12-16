Bloomberg: Запад считает «проблематичным» отключение России от SWIFT

На Западе считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций, которые могут ввести в случае вторжения страны на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом мер.
По данным агентства в список планируемых санкций также входят лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, ограничения в отношении рефинансирования суверенного долга и против компаний оборонного и энергетического сектора.
К согласованию данного пакета мер ЕС подталкивает администрация президента США Джо Байден, отметили в Bloomberg. Однако, по словам источников, некоторые санкции, включая отключение от SWIFT, являются «крайне проблематичными».
Ранее депутаты Европейского парламента сообщали, что в случае агрессии в адрес Украины против России следует ввести расширенный пакет санкций. В своем заявлении они подчеркивали, что ЕС должен быть готов «направить Москве суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Киева».