Bloomberg: Запад считает «проблематичным» отключение России от SWIFT

На Западе считают проблематичным отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках санкций, которые могут ввести в случае вторжения страны на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся пакетом мер.

Фото: SWIFT SWIFT

По данным агентства в список планируемых санкций также входят лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, ограничения в отношении рефинансирования суверенного долга и против компаний оборонного и энергетического сектора.

К согласованию данного пакета мер ЕС подталкивает администрация президента США Джо Байден, отметили в Bloomberg. Однако, по словам источников, некоторые санкции, включая отключение от SWIFT, являются «крайне проблематичными».