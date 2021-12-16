В Европе рекордно взлетели цены на электроэнергию после остановки реакторов

Сообщается также, что к работе они вернуться не скоро. Плохо это потому, что во Франции ожидается падение температуры и страна к этому не готова. Ожидается огромный спрос на энергию, однако страна может не дать достаточного количества. Также стоит учитывать и тот факт, что Франция поставляет свою энергию и в Испанию, и в Германию, а это значит произошедшее коснется и эти страны.