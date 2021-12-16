В Европе рекордно взлетели цены на электроэнергию после остановки реакторов

Bloomberg сообщило, что у крупнейшей госкомпании по генерации энергии во Франции произошла остановка двух реакторов.
Сообщается также, что к работе они вернуться не скоро. Плохо это потому, что во Франции ожидается падение температуры и страна к этому не готова. Ожидается огромный спрос на энергию, однако страна может не дать достаточного количества. Также стоит учитывать и тот факт, что Франция поставляет свою энергию и в Испанию, и в Германию, а это значит произошедшее коснется и эти страны.
Уже известно, что немцев ждет суровое подорожание энергии до 230 евро. Возможен и конфликт, похожий на недавний случай. Швеция запретила Норвегии брать энергию для экспорта в северные страны.