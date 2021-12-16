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20 минут назад

Bloomberg: В Европе рекордно взлетели цены на электроэнергию после остановки реакторов

Bloomberg сообщило, что у крупнейшей госкомпании по генерации энергии во Франции произошла остановка двух реакторов.

В Европе рекордно взлетели цены на электроэнергию после остановки реакторов
Фото: ReutersReuters

Сообщается также, что к работе они вернуться не скоро. Плохо это потому, что во Франции ожидается падение температуры и страна к этому не готова. Ожидается огромный спрос на энергию, однако страна может не дать достаточного количества. Также стоит учитывать и тот факт, что Франция поставляет свою энергию и в Испанию, и в Германию, а это значит произошедшее коснется и эти страны.

Уже известно, что немцев ждет суровое подорожание энергии до 230 евро. Возможен и конфликт, похожий на недавний случай. Швеция запретила Норвегии брать энергию для экспорта в северные страны.

Экономика,Bloomberg,
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