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1 час назад

Раскрыты детали новых санкций Запада против России

США подталкивают партнеров из ЕС доработать более широкий пакет санкций против России в случае возможного вторжения России на Украину. Под новые санкции могут попасть не только энергетический и банковский секторы, но и оборонные компании РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Раскрыты детали новых санкций Запада против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разрабатываемый документ по санкциям включает меры, нацеленные на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT; оборонные компании; энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт; новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов», – говорится в материале агентства.

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17 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против России. По словам источника ТАСС в делегации одной из западных стран, ограничительные меры, которые должны были прекратить действовать 31 января, продлены до 31 июля. Решение было принято в ходе обсуждения ситуации на Украине. Источник также отметил, что формально решение глав Евросоюза будет опубликовано на следующей неделе.

Ранее западные СМИ сообщили о намерениях США и Евросоюза ввести санкции против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае «атаки» России на Украину. Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты. Также стало известно, что США планируют ввести новый пакет санкций против России, проект которого включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Власти России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у России никогда не было намерений нападать на другие страны. Президент России Владимир Путин отметил, что именно НАТО делает «опасные попытки освоения украинской территории».

Экономика,Шарль Мишель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,Европейский совет,НАТО,ЕС,
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