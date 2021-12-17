Раскрыты детали новых санкций Запада против России

США подталкивают партнеров из ЕС доработать более широкий пакет санкций против России в случае возможного вторжения России на Украину. Под новые санкции могут попасть не только энергетический и банковский секторы, но и оборонные компании РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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«Разрабатываемый документ по санкциям включает меры, нацеленные на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT; оборонные компании; энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт; новый санкционный режим по гибридным атакам, добавляющий больше лиц к уже существующим санкционным спискам и прекращающий безвизовые поездки для владельцев дипломатических паспортов», – говорится в материале агентства.

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17 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз единогласно решил продлить экономические санкции против России. По словам источника ТАСС в делегации одной из западных стран, ограничительные меры, которые должны были прекратить действовать 31 января, продлены до 31 июля. Решение было принято в ходе обсуждения ситуации на Украине. Источник также отметил, что формально решение глав Евросоюза будет опубликовано на следующей неделе.

Ранее западные СМИ сообщили о намерениях США и Евросоюза ввести санкции против крупных российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае «атаки» России на Украину. Среди ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары, евро и другие иностранные валюты. Также стало известно, что США планируют ввести новый пакет санкций против России, проект которого включает так называемый «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.