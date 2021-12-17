Канцлер ФРГ оправдал задержку сертификации «Севпотока-2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации газопровода «Северный поток-2» «совершенно без политики». Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

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Шольц подчеркнул, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, реализация которого продвинулась вперед настолько, что «сейчас трубопровод уже лежит». Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос соответствия проекта европейскому энергетическому законодательству.

«Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии… Этот процесс продолжается», — заявил канцлер.

Он также отметил, что данная работа подразумевает «много консультаций». По словам Шольца, другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения «целостности Украины». Германия несет ответственность за то, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась транзитером газа, пояснил он.

Ранее глава BNA Йохен Хоманн сообщил, что регулятор со своей стороны вряд ли завершит процедуру сертификации «Северного потока-2» в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream 2 AG начала процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако на сроки влияет то, когда от компании поступят необходимые документы.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, заявил, что отказ Федерального сетевого агентства Германии сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине следующего года является политическим решением. По его словам, немецкий регулятор во время смены правительства страны «занял выжидательную позицию». Он подчеркнул, что в России примерно понимают отношение к газопроводу у коалиционного правительства.