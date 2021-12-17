Банк России радикально повысил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Это уже седьмое повышение ставки подряд.
С марта 2021 года ставка выросла на 4,25 п.п.
«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», – говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор не исключает, что на ближайших заседаниях произойдет дальнейшее повышение ключевой ставки.
Согласно прогнозу ЦБ, на фоне проводимой денежно-кредитной политики к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
Новость дополняется