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16 минут назад

Банк России радикально повысил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 8,5%, говорится в сообщении регулятора. Это уже седьмое повышение ставки подряд.

Банк России радикально повысил ключевую ставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С марта 2021 года ставка выросла на 4,25 п.п.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор не исключает, что на ближайших заседаниях произойдет дальнейшее повышение ключевой ставки.

Согласно прогнозу ЦБ, на фоне проводимой денежно-кредитной политики к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

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Экономика,Центральный банк России,
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