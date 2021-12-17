Набиуллина появилась с брошью «Щелкунчик»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выбрала для традиционной пресс-конференции после заседания совета директоров ЦБ и решения по ставке брошь "Щелкунчик", сообщает «Прайм».

Фото: Банк России/Facebook Банк России/Facebook

Красно-белый "Щелкунчик" на лацкане пиджака Набиуллиной заметно выделялся на фоне черного костюма и черной блузы, в которые была одета глава Банка России. Журналисты банковского пула сделали предположение, что брошь может служить символом разрешения сложных проблем, с которыми столкнулся ЦБ, и одновременно наступающего Нового года.

В сентябре Набиуллина подтвердила, что использует броши в качестве одного из способов коммуникации с рынком и пока не планирует от него отказываться, хотя и признала, что подобные сигналы не всегда однозначно воспринимаются аудиторией.

Первой брошью с идеей, в которой Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, стала неваляшка в марте прошлого года, ставшая отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами иллюстрировала именно неваляшка.

С тех пор каждый раз после решения совета директоров Центробанка по ключевой ставке Набиуллина надевала тематическую брошку, которая передавала взгляд регулятора на ситуацию в российской экономике. Эти украшения часто становились объектом обсуждения и даже предметом прогнозов аналитиков.