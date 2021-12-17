Раскрыт тайный смысл броши Набиуллиной

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию после заседания совета директоров регулятора с брошью в виде Щелкунчика. В беседе с NEWS.ru экономист Павел Пряников рассказал, что скрытый смысл украшения — «все будет хорошо».
Глава ЦБ России ранее признавалась, что всегда надевает броши со смыслом. Набиуллина отмечала, что изображения на аксессуарах несут определенные посылы и указывают на ситуацию в экономике.
Пряников считает, что для главы ЦБ России, как человека поколения родившихся в 60-е, Щелкунчик ассоциируется с Новым годом.
«Она тем самым показала, что для нее наступают праздничные каникулы. Центробанк сделал все возможное в этом году, и ничего за оставшиеся две недели до Нового года ждать не приходится — спокойно идите на праздники, все будет хорошо», — сказал Пряников.
Свою первую брошь со смыслом Набиуллина надела в марте 2020 года, ей стала неваляшка, символизирующая меры ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Прошлый год глава Центробанка проводила с украшением в виде броши-снегиря, говорящем о стойкости.