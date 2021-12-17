Европу призвали отказаться от российского газа ради Украины

Европа не может оставаться безучастной к нарастающему кризису в отношениях между Россией и Украиной, и могла бы надавить на Москву с помощью газопровода "Северный поток - 2", пишет издание Politico (в переводе ИноСМИ).

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У Евросоюза есть набор инструментов, чтобы помочь Киеву не только защититься, но и развить экономику. Однако для их применения Европе не хватает политической воли.

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Как пишет издание, в прошлом году Европа не обозначила свою активную позицию в конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Таким образом, в ЕС позволили России принять активное участие в переговорах о перемирии, а затем контролировать его исполнение.

"ЕС не должен вести себя так же пассивно с Украиной, ведь она не просто расположена прямо у его границ, но и еще и заключила с ним перспективное Соглашение об Ассоциации", - говорится в статье.

Издание отмечает, что Евросоюзу необходимо дать понять, чего будет стоить России военное вмешательство на Украине.

Правительства стран Европы могли бы повлиять на планы Москвы, заявив о дополнительных санкциях в случае агрессии, включая сокращение импорта российских углеводородов.

Так, если бы Россия начала наступление на Украину, то на Берлин оказали бы давление, чтобы он отключил газопровод «Северный поток — 2». При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц со своей стороны мог бы опередить события и проявить инициативу.

"Германия, возможно, столкнулась бы с дефицитом энергии, но четкий сигнал, что будущее проекта висит на волоске, заставил бы Путина хорошенько подумать", - отмечается в статье.

Европа также могла бы заставить обе стороны выполнять Минские соглашения на востоке Украины. А Франция и Италия могли бы помочь украинским военным поставками вооружения, как уже делают США, Великобритания и Турция.

В ЕС всегда были разногласия в отношении России. Германия, Франция и Италия выступают против слишком жёсткого давления на Москву, так как намерены сохранить двусторонние отношения и защитить свои экономические интересы. Вместе с тем страны Центральной Европы мешают любому конструктивному диалогу и сотрудничеству между ЕС и Россией, особенно если в них задействованы их соседи.