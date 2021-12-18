В России с 2022 года вырастет не облагаемый налогом доход по вкладам

Россияне с вкладами в банках на сумму свыше 1 миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход составляет выше 85 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Данные изменения вступят в силу в 2022 году. Уплатить такой сбор жители страны должны до 1 декабря следующего года. Изменение показателя связано с тем, что накануне Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%.

В 2021 году не облагаемый налогом доход со вкладов составляет 42,5 тысячи рублей.