Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Часть россиян могут получить новую выплату в 3000 рублей

Депутат Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев подготовил законопроект о новых ежемесячных выплатах детям Великой Отечественной войны. Госсовет Татарстана планирует направить проект в Госдуму, пишет «Коммерсант».

Часть россиян могут получить новую выплату в 3000 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К категории «детей ВОВ» Шарафиев отнес рожденных с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. По подсчетом депутата, сейчас в стране порядка 14 млн таких россиян. Он предложил установить для них ежемесячную выплату около 3 тысяч рублей.

Выплата должна предоставляться вне зависимости от получения других форм социальной поддержки, отмечается в документе.

Президиум решил внести доработанный проект в Госсовет в феврале 2022 года, а затем направить в Госдуму и обратиться в правительство России.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев также предложил вернуть 30 льгот «детям войны». Он отметил, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий, «дети войны» и труженики тыла сейчас получают обычную пенсию.

Экономика,Николай Коломейцев,КПРФ,ЛДПР,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители