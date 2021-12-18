Часть россиян могут получить новую выплату в 3000 рублей

Депутат Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев подготовил законопроект о новых ежемесячных выплатах детям Великой Отечественной войны. Госсовет Татарстана планирует направить проект в Госдуму, пишет «Коммерсант».

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К категории «детей ВОВ» Шарафиев отнес рожденных с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. По подсчетом депутата, сейчас в стране порядка 14 млн таких россиян. Он предложил установить для них ежемесячную выплату около 3 тысяч рублей.

Выплата должна предоставляться вне зависимости от получения других форм социальной поддержки, отмечается в документе.

Президиум решил внести доработанный проект в Госсовет в феврале 2022 года, а затем направить в Госдуму и обратиться в правительство России.