Часть россиян могут получить новую выплату в 3000 рублей

Депутат Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев подготовил законопроект о новых ежемесячных выплатах детям Великой Отечественной войны. Госсовет Татарстана планирует направить проект в Госдуму, пишет «Коммерсант».
К категории «детей ВОВ» Шарафиев отнес рожденных с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года. По подсчетом депутата, сейчас в стране порядка 14 млн таких россиян. Он предложил установить для них ежемесячную выплату около 3 тысяч рублей.
Выплата должна предоставляться вне зависимости от получения других форм социальной поддержки, отмечается в документе.
Президиум решил внести доработанный проект в Госсовет в феврале 2022 года, а затем направить в Госдуму и обратиться в правительство России.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат КПРФ Николай Коломейцев также предложил вернуть 30 льгот «детям войны». Он отметил, что из-за утери в 90-е годы большинства архивных данных с предприятий, «дети войны» и труженики тыла сейчас получают обычную пенсию.