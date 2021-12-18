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1 час назад

Россиянам предложили подарить «новогоднюю социальную корзину»

В Госдуме предложили ввести «новогоднюю социальную корзину» для бедных семей. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, сообщает RT.

Россиянам предложили подарить «новогоднюю социальную корзину»
Фото: ТАССТАСС

Милонов написал письмо главе Минтруда РФ Антону Котякову. В послании говорится, что новая мера социальной поддержки поможет семьям, испытывающим денежные трудности во время новогодних праздников.

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Парламентарий предложил включить в корзину небольшую искусственную ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки.

«Затраты на такой набор с лихвой покрыли бы добрые эмоции таких семей», - написал Милонов.

По его мнению, новогодняя корзина позволит «эффективнее проводить политику поддержки института семьи и деторождения».

Ранее эксперты рассказали о топ-5 беспроигрышных вариантов подарков на Новый год.

Экономика,Антон Котяков,Виталий Милонов,Минтруд,Госдума,
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