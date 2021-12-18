Россиян предупредили о дефиците минтая из-за украинских кораблей

Около 45% добывающих минтай российских кораблей рискуют не попасть в воды из-за новых требований по оформлению лицензий на добычу рыбы, которые вступят в силу уже с января 2022 года.

Фото: Pixabay, Pixabay License Pixabay, Pixabay License

Россиян предупредили о сбоях вылова минтая из-за растаможки украинских судов. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что новый закон нужен для устранения лазейки, которая разрешала «незаходным» судам не оплачивать таможенные платежи и налоги.

Видео дня

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак направили письма куратору отрасли в правительстве — вице-премьеру Виктории Абрамченко. Её предупредили о риске срыва вылова минтая.

«Сложившаяся ситуация с выдачей разрешений может привести к полной остановке промысла и производства рыбной продукции в крупнейшем рыбохозяйственном бассейне страны, в том числе к срыву Охотоморской минтаевой экспедиции», — обратил внимание Буглак.

Он добавил, что вылову может помешать отсутствие документов о растаможке у владельца судна, если оно прошло процедуру таможенного декларирования при прежних владельцах.

Буглак отметил, что суточный вылов в минтаевой экспедиции составляет 10 000–11 000 тонн рыбы. Крупнотоннажный траулер в сутки даёт продукции почти на 10 млн рублей, средний траулер — на 5 млн рублей.

Специалисты рассказали, что каждый год на Дальнем Востоке добывают около 3,6 млн тонн водных биоресурсов, из которых производится около 3 млн тонн продукции. В рыбохозяйственной отрасли региона работают около 35 000 человек.

В Росрыболовстве заявили РБК, что не видят угрозы для промысла минтая. Они пояснили, что им известно о ситуации с растаможкой судов, и заверили, что основная масса судовладельцев получит разрешения на вылов уже до 30 декабря.