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1 час назад

Эксперт раскрыл причину богатства США

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин заявил, что США и ее граждане так богаты, потому что берут огромные долги. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Прайм».

Эксперт раскрыл причину богатства США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как утверждает эксперт, долг Соединенных Штатов достиг суммы в $28 трлн. По его словам, граждане страны тоже активно берут в долг, хотя их доходы растут гораздо меньше, чем долговая нагрузка.

Однако ситуация находится под контролем, так как американское правительство умеет обслуживать долги. Например, для финансирования дефицита бюджета США выпускают облигации (US Treasuries), которые признаны надежным финансовым инструментом. В них вкладываются многие инвесторы и правительства. Кроме того свою положительную роль играют низкие процентные ставки в США, а также возможность печатать доллары, заключил Шеин.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела государственного долга страны. Как следует из документа, допустимый размер долга будет увеличен на $2,5 трлн и составит $31,4 трлн.

До этого специалисты Двухпартийного политического центра США предупредили, что если страна до 21 декабря не поднимет потолок государственного долга, то США не смогут своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.

Экономика,Максим Шеин,Джозеф Байден,Газета.Ru,
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