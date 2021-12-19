Давление на «Газпром»: как «Северный поток-2» заморозит Европу

Газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в первой половине 2022 года. Как официально сообщило Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), оно не сможет сертифицировать российский газопровод в ближайшие месяцы, а, значит, его запуск откладывается, как минимум на полгода. Изначально его сертификация должна была быть завершена не позже 8 января 2022 года.

Фото: ТАСС ТАСС

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, в этом решении «совершенно нет политики», но процесс согласования продолжается и требует «много консультаций». Правда, в том же интервью Шольц отметил, что другим вопросом является то, что Берлин может сделать для сохранения «целостности Украины», так как ощущает себя «очень ответственной» за то, чтобы она и далее оставалась транзитером газа.

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Напомним, что в ноябре BNetzA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов решение будет принято в течение нескольких месяцев, после чего его представят Еврокомиссии.

Вероятно, «Газпром» отреагировал на эти новости по-своему. Российская компания сначала не стала бронировать мощности польского отрезка газопровода Ямал-Европа на пятницу, 17 декабря, после чего цены за тысячу кубометров газа на бирже впервые за два месяца подскочили до 1700 долларов. Позже «Газпром» все же забронировал предложенные мощности, после чего цены снизились до 1595 долларов.

Тем не менее, зима только началась и, по прогнозам синоптиков, она вполне может быть холодной. Запасы газа в Европе, тем временем, достигли рекордно низких показателей. Например, в Германии подземные хранилища заполнены всего на 59%. На этом фоне решение затянуть сертификацию «Северного потока-2» выглядит очень странным, ведь, как любят говорить американцы, тем самым они «стреляют себе в ногу».

С другой стороны, такая ситуация позволяет Западу продолжать нагнетать атмосферу вокруг «недружественных» действий России. Агентство Bloomberg, например, уже написало о том, что Россия готовит энергетическую войну против Европы и может вообще прекратить поставки газа, чтобы «заморозить» ее.

Хотя ситуация выглядит парадоксальной, возможно, это тот случай, когда «чем хуже, тем лучше» для Запада. Высокие цены на газ позволяют говорить о том, что Россия использует энергетику, как оружие (хотя решение о сертификации «Северного потока-2» целиком и полностью зависит от ЕС), а также дает дополнительные аргументы сторонникам скорейшего «зеленого перехода». Ведь если газ настолько «ненадежен», нужно ускорять развитие альтернативной энергетики.

- Еще осенью было понятно, что если Евросоюз захочет затягивать процесс сертификации, все возможности для этого у бюрократов существуют, - пояснил «СП» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. - Когда мы слышим о том, что раньше, чем в середине 2022 года сертифицировать «Северный поток-2» не получится, это свидетельствует о том, что из-за многочисленных протестов бюрократы не могут принять решение об ускоренном одобрении проекта и пользуются всеми имеющимися для этого возможностями.

«СП»: - Насколько непреодолимы юридические проблемы, о которых говорит немецкая сторона?

- Глубоко убежден, что дело совсем не в юридических проблемах. Я уверен, что первая заявка Nord Stream 2 AG, которая дошла до Федерального сетевого агентства и затем была отклонена, тоже подавалась в соответствии с правом ЕС. Правила Европейского союза предусматривают такой вариант «анбандлинга», то есть разделения компании по функциональным направлениям бизнеса, при котором владелец газа остается также владельцем компании, которая этот газ распределяет и транзитирует. Но при этом внутри между этими двумя структурами воздвигается юридическая «китайская стена» - у них отдельная бухгалтерия, отдельные менеджеры, даже отдельный IT-отдел.

Это предусмотрено правом ЕС, и на базе этого варианта подавалась первая заявка, которая, уверен, и тогда соответствовала всем нормам. Но Федеральное сетевое агентство рассматривало ее два месяца, и только потом решило, что нужно, чтобы компания была зарегистрирована не в Швейцарии, а в Германии. Это «творческая интерпретация» своих же норм, чтобы не допускать быстрой сертификации газопровода.

В будущем они могут придумать еще одну проблему, высосанную из пальца, чтобы затягивать процесс. Они могут даже принять новые правовые нормы, которые задним числом будут распространены на «Северный поток-2». Такие прецеденты уже были, например, с принятием поправок в газовую директиву Третьего энергопакета в 2018 году, которую задним числом распространили на морские газопроводы.

Это не юридический вопрос, а вопрос политического контекста. Противники проекта сильны и они будут продолжать ему мешать. Быстрая сертификация вызвала бы новый виток конфликта между коалицией противников и сторонников газопровода. Власть в Германии пока слишком слаба, большинство в парламенте очень рыхлое и не может взять на себя ответственность и защитить проект перед лицом критиков. Да и сама властная коалиция очень противоречива, в нее входят «зеленые», которые вообще против «Северного потока-2».

Все это приводит к затягиванию сертификации и одновременно к высоким ценам на газ. Весь вопрос в том, чего хочет Европа – чтобы обошлось без политических скандалов или чтобы цены на газ пошли вниз. Это их выбор. Если они выбирают высокие цены на газ, пусть платят, для нас в этом проблемы нет.

«СП»: - К чему отказ от «Северного потока-2» может привести для Европы этой зимой?

- Если будет холодная погода, и к тому же неблагоприятные погодные факторы для возобновляемой энергетики, например, безветренные недели зимой и в начале весны, облачность, наледь на ветрогенераторах, низкие температуры, не исключаю, что к концу отопительного сезона возникнут риски физической нехватки газа. Естественно, это будет подталкивать цены вверх на бирже, а это означает и повышение цен по долгосрочным контрактам.

Высокие цены на газ означают очень высокие цены на электричество. Богатые страны могут себе это позволить, но это все равно раздражает и промышленность, и потребителей. Высокие цены на газ также означают подорожание металлургической, химической продукции, удобрений. Дорогие удобрения значат, что и следующий урожай будет дороже, значит, будет новый виток продовольственной инфляции.

Европейцы сейчас пытаются давить на «Газпром» и показывать, что в перспективе он вообще станет не нужен. Но не думаю, что разговоры о прекращении долгосрочных контрактов после 2049 года напугают российскую сторону, потому что 2049 год далеко, а вот зимние месяцы 2022 года – близко, и еще вопрос, кто кого больше напугает.

Но европейские политики не готовы признавать серьезность кризиса. Они считают, что и так сойдет. Ну что ж, пусть дают возможность зарабатывать поставщикам газа и увеличивают конкурентоспособность других стран в области металлургии и промышленности в целом.

Возможно, они ждут, что «Газпром» увеличит поставки на спотовый рынок. У него есть электронная торговая площадка, где это можно сделать. Вот только «Газпром» этого делать не собирается. У него нет необходимости сбивать цены на газ, его, как поставщика, они вполне устраивают.

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что позиция Германии и Европы может объясняться давлением со стороны США.

- Европейцы прагматичны. Если они отказываются от коммерческой выгоды, значит, они или имеют где-то еще большую выгоду, или находятся под давлением со стороны Вашингтона. США давят на руководство ЕС, чтобы использовать «Северный поток-2» в качестве шантажа России. Вопрос стоит так: «Или вы пустите Украину в НАТО, или мы заблокируем «Северный поток-2».

Но и внутри ЕС есть свои идейные русофобы, которые стремятся к тому, чтобы любой ценой ставить России палки в колеса. Они подыгрывают американцам в использовании Украины для создания напряженности на границах Российской Федерации. Между американской и частью европейской элиты сложился консенсус о том, что Россию нужно сдерживать по всем направлениям. А раз она была заинтересована в «Северном потоке-2», нужно использовать этот инструмент. Рядовым европейцам остается терпеть, пока элиты не наиграются в большую геополитику.