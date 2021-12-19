Отключение от международной системы банковских платежей SWIFT может навредить, но не сломит Россию. Об этом пишет журнал The Economist.

Москва готова к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда Соединенные Штаты впервые предложили такой способ воздействия, пишет журналист. В этом случае российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации. Сначала могут наблюдаться некоторые сбои, но инвестиции в СПФС ускорят работу системы, считает обозреватель.

А вот Западу, по его мнению, придется испытать серьезную «отдачу», так как дестабилизация такой крупной экономики отразится, в первую очередь, на Евросоюзе. Журналист отмечает, что ЕС получает 35% поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в $350 млрд.

Кроме того, применение системы SWIFT в качестве оружия против России сподвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога, добавил автор публикации.