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1 час назад

Economist: Отключение России от SWIFT больше навредит Западу

Отключение от международной системы банковских платежей SWIFT может навредить, но не сломит Россию. Об этом пишет журнал The Economist.

Москва готова к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда Соединенные Штаты впервые предложили такой способ воздействия, пишет журналист. В этом случае российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации. Сначала могут наблюдаться некоторые сбои, но инвестиции в СПФС ускорят работу системы, считает обозреватель.

А вот Западу, по его мнению, придется испытать серьезную «отдачу», так как дестабилизация такой крупной экономики отразится, в первую очередь, на Евросоюзе. Журналист отмечает, что ЕС получает 35% поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в $350 млрд.

Кроме того, применение системы SWIFT в качестве оружия против России сподвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога, добавил автор публикации.

Раскрыты детали новых санкций Запада против России

Призывы отключить Россию от SWIFT звучат все чаще в качестве меры противодействия на наращивание военного присутствия на границе с Украиной.

Экономика,Видео,ЕС,The Economist,
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