Россиян предупредили о подорожании бензина до 1 доллара за литр

Стоимость бензина на российских АЗС в любой момент может взлететь до 1 доллара за литр. Это станет следствием картельного сговора нефтяных компаний. Так считает экономист Константин Селянин, передает URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Когда все в руках у нефтяников, они могут хоть завтра установить цену, равную доллару», - заявил Селянин.

По его убеждению, всего несколько компаний контролируют весь рынок в стране. Экономист рассказал, что цена одной марки бензина в разных регионах отличается порой на десятки процентов. В этом он видит проявление «классической олигополии».

«80% добычи, переработки и розничной торговли нефтепродуктов приходится на семь-восемь вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ничего не мешает им создать картель», - сказал Селянин.

Он считает, что данным компаниям не обязательно договариваться, достаточно смотреть друг за другом и блюсти общий интерес — высокие цены. По словам эксперта, остановить такой картель ФАС не может, это под силу только президенту РФ Владимиру Путину. Ранее подобный пакт о временном замораживании цен уже заключался.

В свою очередь, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что топливо сильно не подорожает.

«Цены уперлись в некий потолок на уровне 76-78 по марке Brent, и в любом случае цены на нефть будут падать, и бензин не будет дорожать», — сказал он.

Калугин также спрогнозировал, что в конце 2022 года бензин не будет стоить выше 54-55 рублей за литр.

По его мнению, если литр будет стоить 73 рубля, то это вызовет социальное волнение. До выборов президента повышения до доллара не будет точно.