Россиян предупредили о подорожании бензина до 1 доллара за литр

Стоимость бензина на российских АЗС в любой момент может взлететь до 1 доллара за литр. Это станет следствием картельного сговора нефтяных компаний. Так считает экономист Константин Селянин, передает URA.RU.
«Когда все в руках у нефтяников, они могут хоть завтра установить цену, равную доллару», - заявил Селянин.
По его убеждению, всего несколько компаний контролируют весь рынок в стране. Экономист рассказал, что цена одной марки бензина в разных регионах отличается порой на десятки процентов. В этом он видит проявление «классической олигополии».
«80% добычи, переработки и розничной торговли нефтепродуктов приходится на семь-восемь вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ничего не мешает им создать картель», - сказал Селянин.
Он считает, что данным компаниям не обязательно договариваться, достаточно смотреть друг за другом и блюсти общий интерес — высокие цены. По словам эксперта, остановить такой картель ФАС не может, это под силу только президенту РФ Владимиру Путину. Ранее подобный пакт о временном замораживании цен уже заключался.
В свою очередь, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что топливо сильно не подорожает.
«Цены уперлись в некий потолок на уровне 76-78 по марке Brent, и в любом случае цены на нефть будут падать, и бензин не будет дорожать», — сказал он.
Калугин также спрогнозировал, что в конце 2022 года бензин не будет стоить выше 54-55 рублей за литр.
По его мнению, если литр будет стоить 73 рубля, то это вызовет социальное волнение. До выборов президента повышения до доллара не будет точно.
Ранее стало известно, что государство субсидирует траты на переоснащение машин для работы на метане. Первыми попробовать на себе действие программы смогут водители Тульской области.