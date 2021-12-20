«Северный поток-2» нельзя назвать исключительно экономическим проектом, политические факторы тоже играют роль. Об этом заявил глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот в интервью изданию Deutschlandfunk.

«Когда в нем участвуют компании из 12 стран-членов Европейского союза, то, разумеется, это имеет политический эффект, и это тема, которая доставляет многим в Европейском союзе головную боль», – сказал он.

Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации газопровода «Северный поток-2» «совершенно без политики». Процедура, как отметил Рот, действительно не зависит от политических событий, однако, Германия намерена отстаивать интересы энергобезопасности Украины.

Нельзя допустить, чтобы Киев нес убытки из-за запуска «Северного потока-2» и снижения транзита российского газа через территорию Украины, заявил Рот.

«И я остаюсь при своем, что это, разумеется, тема, о которой мы должны говорить не только в производственно-экономическом или народохозяйственном ключе, но и в конце концов – когда будет выдано разрешение – также и в политическом ключе», – подытожил депутат.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» было геополитической ошибкой. Он усомнился в будущем проекта, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдет эскалация».

Польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что в Варшаве не теряют надежды не допустить запуск газопровода. По его словам, власти страны намерены выработать ответ «с немецкими партнерами».

Посол России в Польше Сергей Андреев, в свою очередь, заявил, что позиция Польши никак не повлияет на решение по запуску трубопровода «Северный поток-2». По словам дипломата, аргументы против российского проекта несостоятельны.

17 декабря Nord Stream 2 AG начал заполнять газом вторую нитку газопровода «Северный поток-2». Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода. Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для перекачки газа его оператору необходимо получить одобрение немецкого регулятора. В настоящее время сертификация остановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии необходимо зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.