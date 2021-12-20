Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом, об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА «Новости».

«Шольц постоянно подчеркивал, что речь идет об экономическом проекте, который завершен. Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса] », — объяснил Бюхнер.

По его словам, в настоящее время данной проверкой занимается Федеральное сетевое агентство. Представитель правительства подчеркнул, что вся процедура является исключительно «административным процессом» и имеет под собой только юридическую основу, без «политической составляющей».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

«Что касается «Северного потока — 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», — заявил Шольц.

Он отметил, что при этом Германия очень озабочена судьбой Украины как страны-транзитера газа из России.

«Другой вопрос — это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины <...> Мы и впредь будем ощущать свою ответственность за то, чтобы все получилось с транзитом», — заявил Шольц.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что не считает "Северный поток - 2" чисто экономическим проектом. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью радиостанции Deutschlandfunk.

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"И я должен признать, что как раз "Северный поток - 2" не является чисто экономическим проектом, даже если он и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран - членов ЕС. Он имеет, конечно, и политический аспект, и это тема, которая у многих партнеров в ЕС вызывает головную боль", - утверждал Рот.

По его словам, Германия, в том числе на переговорах с Москвой, старалась развеять страхи Киева и давала ясно понять, что запуск трубопровода "не должен вести к тому, что пострадает Украина, когда через нее больше не будет поступать газ в Европу".

Оценка Рота в целом звучит диссонансом на фоне заявления занявшего пост канцлера социал-демократа Олафа Шольца, который на этой неделе указал на то, что "Северный поток - 2" - это проект с привлечением частных инвестиций и что регулятор ФРГ принимает по нему решения, совершенно не руководствуясь политикой. Социал-демократическая партия Германии в составе "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и СДПГ) оказывала политическую поддержку строительству газопровода.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ причислили «Северный поток — 2» к «геополитическим ошибкам» страны. В настоящий момент газопровод проходит процедуру сертификации, однако немецкий регулятор исключил, что решение будет принято в первой половине 2022 года. При этом, по словам вице-канцлера ФРГ, в случае военного конфликта между Россией и Украиной трубопровод практически наверняка не будет запущен.

В правительстве Германии, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к политике, отнесли проект к «геополитическим ошибкам страны». Об этом заявил вице-канцлер, глава Министерства экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него. Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — приводит слова политика газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хабек считает, что СП-2 не соответствует правилу Европейского союза — так называемого «анбалдинга». Оно предполагает, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не могут заниматься их транспортировкой. Считается, что это правило направлено на обеспечение честной конкуренции на рынке и направлено на создание условий, чтобы компании не создавали препятствие конкурентам к доступу к инфраструктуре.

Иными словами, для процессов добычи и транспортировки необходимы разные организации. Это ключевое противоречие, вызвавшее сомнения по поводу СП-2.

«Это условие не выполнено. При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока – 2», и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — считает вице-канцлер.

Он также практически исключил, что СП-2 будет запущен в случае военного конфликта между Россией и Украиной.

«Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания тех или иных мер», — добавил он.

Предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель, напомним, выступала за «Северный поток – 2» и называла его коммерческим проектом, заявляя, что условием для санкций в отношении РФ может быть лишь то, если трубопровод будет использоваться как оружие. Новый канцлер Шольц также утверждает, что в глазах немецких политиков СП-2 – исключительно вопрос коммерции, а не политики. Но, как писала газета The Guardian, на саммите ЕС Шольц столкнулся с призывами некоторых глав стран Евросоюза ответить России блокировкой СП-2 на фоне якобы нарастающей угрозы военной эскалации на украинской границе, о которой утверждают США.

Вскоре после этого немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока – 2» по меньшей мере до лета 2022 года. Сейчас оператор СП-2 Nord Stream 2 AG основал дочернюю компанию как раз для соблюдения закона об «анбалдинге», и процедура сертификации не может быть завершена до тех пор, пока все активы не отойдут независимому предприятию, а Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не проверит всю необходимую документацию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что «зеленый свет» трубопроводу не дают из-за того, что пока проект не отвечает требованиям энергетической безопасности ЕС. Но, несмотря на это, она подчеркнула, что сообщения о предполагаемой эскалации напряженности между Россией и Украиной тоже были фактором, из-за которого сертификацию регулятор приостановил.

Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, в свою очередь, до этого настаивал, что Запад не должен использовать «Северный поток – 2» как способ давления на Россию.

Власти Германии, по его словам, рассматривают газопровод только в правовом поле.

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«Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка еще не завершена, результат неясен», – цитирует министра медиагруппа Funke.

В России, в свою очередь, связывают задержку в сертификации СП-2 с политическим подтекстом. Так постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов отреагировал на новости о том, что регулятор не примет решения по трубопроводу в первой половине 2022-го.

«Там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране», – заявил он в эфире канала «Россия 24».

Политолог Андрей Кошкин рассказал, что заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что российский газопровод «Северный поток – 2» был геополитической ошибкой, является борьбой за зеленую экономику. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«В новом правительстве ФРГ партия «Союз 90/Зеленые», председателем которой является Хабек, конечно, занимает довольно своеобразную позицию. Это в первую очередь борьба за зеленую экономику, но так, как они ее видят. И естественно, что они борются против «Северного потока – 2», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что «неудачные вояжи по Европе сопредседателя партии «Союз 90/Зеленые» и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок привели к тому, что цены на газ взлетели.

По словам Кошкина, «Северный поток – 2» является выгодным для правительства ФРГ. Благодаря газопроводу страна может стать газовым хабом. В свою очередь это даст Германии возможность распространить свое влияние в Европе.

Политолог подчеркнул, что аналогичные высказывания Хабека «как шипы из мешка вылезают». В первую очередь они ранят Германию, отметил Кошкин.

Началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Об этом сообщили представители оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. Они заверили, что газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления, — говорится в сообщении.