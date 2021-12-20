Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT будет невыгодно всем участникам этой системы, а это более 100 стран. Об этом заявила первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, от SWIFT пока не было официальных заявления по поводу возможного исключения РФ из своих рядов.

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«Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», — сказала представитель ЦБ.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

Белый дом подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против России якобы на случай её агрессии против Украины. Речь идёт о точечных ограничениях — против банковского и энергетического секторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что данная мера Брюсселя может быть принята совместно с США.

Собеседники агентства указали, что также обсуждается возможное отключение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Хотя такой шаг на Западе считают очень проблематичным, поскольку он может негативно повлиять на мировой рынок.

Россия готова к потенциальному отключению от системы SWIFT, но для Запада такой шаг грозит серьезной отдачей, предупреждает The Economist. Издание указывает, что дестабилизация экономики рискует отразиться в первую очередь на Евросоюзе.

Как пишет издание, в случае отключения системы российские банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на СПФС (Систему передачи финансовых сообщений — российский аналог SWIFT). Но Западу в этом случае придется сложнее, ведь ЕС получает 35 процентов поставок газа из России и имеет на ее территории активов общей стоимостью в 350 миллиардов долларов, отмечает The Economist.

В публикации также говорится, что применение системы SWIFT в качестве оружия против России сподвигнет Китай ускорить разработку собственного аналога.

США заявили о готовности ввести против России новый пакет санкций в случае ее вторжения на территорию Украины. В качестве крайней меры называли отключение России от международной платежной системы SWIFT. С таким требованием выступали и в Европарламенте. «ЕС должен быть готов к тому, чтобы направить России суровое предупреждение о жестоких экономических и политических последствиях за военные действия против Украины», — говорится в документе. По мнению парламентариев, страны Европы должны быть в любой момент готовы ввести жесткие санкции против Москвы. Депутаты потребовали, чтобы российскую сторону могли в любой момент отключить от SWIFT.

Российские власти настроены весьма скептически на этот счет. «Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран», — прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст назвал угрозу отключения России от SWIFT риторическим приемом со стороны США и отметил, что такой шаг будет невыгоден всем.

Как сказал бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм, новые санкции против России введут, только если Москва нападет на Киев. Предупреждения о возможных ограничениях со стороны Вашингтона он считает попытками сдержать действия России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждаемое странами Запада возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT, является «грандиозной» идеей. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Washington Post.

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«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают «ядерный вариант» в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — заявил министр иностранных дел.

Угрозы США отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT из-за якобы готовящегося «вторжения» Москвы на Украину бессмысленны и не имеют никакой реальной силы. Об этом заявил украинский экономист Александр Хмелевский, сообщает издание «Факты ICTV».

Специалист объяснил, что отключение участника системы невозможно по желанию одной из сторон соглашения. Он добавил, что только после совместного решения стран Европейского союза (ЕС) само банковское объединение может пойти на такой шаг. Тем не менее, по его словам, банковские организации не заинтересованы в отключении России, так как российские банки платят значительные членские взносы.

Помимо этого, эксперт рассказал, что даже без SWIFT финансовые учреждения смогут построить систему обмена данными. Так, он отметил, что для этого можно использовать интернет-банкинг. В любом случае при отключении от SWIFT российские банки очень быстро перейдут на другие каналы связи и продолжат осуществлять международные платежи, подчеркнул экономист.

Хмелевский также заявил, что отключение России от SWIFT может навредить ее имиджу, но не экономике, так как российские банки, зарегистрированные за рубежом, все равно смогут в ней работать.

Глава ВТБ Андрей Костин считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдёт. Это была бы очень серьёзная мера, недружественная — это мало сказать, — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным вариант, при котором Россия может лишиться подключения к SWIFT. Он отметил, что российские власти так не зависят от решений стран Запада, как их зарубежные коллеги. Об этом специалист рассказал в интервью телеканалу N-TV.

Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России, — подчеркнул политолог.

Эксперт уточнил, что такие действия полностью уничтожат торговлю России со странами Евросоюза. Кроме того, он выразил сомнение в том, что немецкие или европейские компании пойдут на расширение санкций, так как это может обернуться «и другими последствиями». По его словам, больше всего от прекращения торговли с Москвой пострадает Берлин.

Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что Вашингтон может рассматривать сразу несколько санкционных мер в отношении России. Наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в РФ и даже о запрете на использование доллара для расчётов, хотя это нанесёт большой удар и по бизнесу США.

Обозреватель газеты Myśl Polska Матеуш Пискорский рассказал, как отключение России от международной межбанковской системы SWIFT повлияет на страну.

Пискорский отметил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии — вне юрисдикции Соединенных Штатов. Однако, как показывает практика, данная структура может поддаться давлению со стороны Вашингтона, отметил обозреватель газеты Myśl Polska.

Так случилось дважды: в 2012 году с Ираном и в 2017-м с КНДР. Как считает польский журналист, англосаксонский финансовый мир может влиять на SWIFT, делая систему потенциальным политическим инструментом.

В случае жестких санкций Россия запустит на полную мощность собственную разработку — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), уточнил публицист. С ее помощью в настоящее время осуществляют 20% транзакций на внутреннем рынке РФ. К ней подключились банки большинства бывших советских республик и некоторые организации из ФРГ и Швейцарии.

Кроме того, завершаются технические работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указал Пискорский. По его мнению, российская и китайская системы понравятся странам группы БРИКС и другим важным внеевропейским рынкам благодаря более низким тарифам на оказание услуг.

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«Отключение от SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют. <…> Развитие альтернативных банковских систем позволит порвать с англосаксонским и долларовым диктатом», — заключил Пискорский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как власти страны собираются отвечать на возможные новые санкции со стороны США и стран Запада. Ранее сообщалось, что Вашингтон готовит пакет санкционных мер в ответ на якобы готовящееся вторжение российских войск на Украину. В частности, речь шла об отключении РФ от межбанковской системы SWIFT и персональных санкциях против ближайшего окружения президента России.

«На любые санкции, естественно, отвечают или зеркально, или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы» — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента отметил, что не готов обсуждать возможные санкции, так как они не озвучивались официально.

«Мы не знаем, утка ли это, или это чей-то слив целенаправленный. Поэтому я не стал бы на это реагировать… Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — говорил Песков.

Также он отметил, что в вопросах санкций «предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего».

«Что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям», — добавил представитель Кремля.