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24 минуты назад

Поставки газа между Россией и Китаем выросли почти в три раза

Об этом сообщает ТАСС. За 11 месяцев этого года объем превысил 6,63 миллиона тонн, что примерно в 2,95 раза, на общую стоимость 1,27 миллиардов долларов.

Россия поставила рекордное количество газа в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое место, как и ранее, остается за Туркменистаном. За тот же период он поставил в Китай почти 22 миллиона тонн (21,91) на общую сумму 6 миллиардов долларов. Россия здесь лишь на втором месте. Третье место за Казахстаном – 4 миллиона тонн на сумму 950 миллионов долларов.

Ранее Banki.Loans рассказывали, насколько увеличатся ставки по вкладам в следующем году на территории РФ.

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