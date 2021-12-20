Россия поставила рекордное количество газа в Китай

Об этом сообщает ТАСС. За 11 месяцев этого года объем превысил 6,63 миллиона тонн, что примерно в 2,95 раза, на общую стоимость 1,27 миллиардов долларов.

Первое место, как и ранее, остается за Туркменистаном. За тот же период он поставил в Китай почти 22 миллиона тонн (21,91) на общую сумму 6 миллиардов долларов. Россия здесь лишь на втором месте. Третье место за Казахстаном – 4 миллиона тонн на сумму 950 миллионов долларов.