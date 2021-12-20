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43 минуты назад

Евросоюз потребовал от России миллиарды долларов

Всемирная торговая организация (ВТО) согласилась рассмотреть жалобу Евросоюза к России, сообщает Bloomberg.

Евросоюз потребовал от России миллиарды долларов
Фото: ТАССТАСС

В ЕС считают, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 млрд евро (328 млрд долларов).

20 декабря орган ВТО по разрешению споров (ОРС) согласился создать группу из трех торговых экспертов для оценки дела и вынесения первоначального решения.

Участие в процедуре в качестве третьей стороны зарегистрировали за собой в общей сложности 11 стран, в том числе США, Китай, Канада, Япония, Индия и Украина.

Агентство отмечает, что это один из крупнейших споров, когда-либо рассматривавшихся в ВТО. На то, чтобы вынести решение, организации может понадобиться до трех лет.

Всемирный банк предрек аномально высокую инфляцию в России

В ЕС считают, что меры России в сфере госзакупок направлены на замещение импорта товаров и услуг отечественными товарами и услугами посредством «смешанных ограничений и стимулов».

Российская сторона утверждает, что ее методы полностью соответствуют взятым на себя обязательствам в ВТО.

Экономика,Всемирный Банк,ЕС,ВТО,Bloomberg,
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