Оценены запасы газа на Украине

«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается… Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия… В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... » — сказал он.