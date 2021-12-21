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1 час назад

Оценены запасы газа на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил запасы газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Он заявил в эфире программы «Свобода слова», что запасов в республике достаточно, его цитирует РИА Новости.

Оценены запасы газа на Украине
Фото: ТАССТАСС

«К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается… Есть нюансы, как и всегда, во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия… В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа... » — сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что по запасам угля нужно смотреть на «контекст мирового экономического и энергетического кризиса». По его словам, сейчас уже происходит процесс накопления угля. Однако он добавил, что правительство не исключает рисков и форс-мажоров во время отопительного сезона.

«Относительно газа, его абсолютно достаточно в хранилищах, чтобы и население, и промышленность прошли этот отопительный сезон. Конечно, перед нами стоят вызовы — обеспечить модернизацию страны с точки зрения энергосбережения, с точки зрения прохождения следующего отопительного сезона. Мы не исключаем риски и форс-мажоры, которые могут быть каждый отопительный сезон», — пояснил он.

Премьер-министр отметил, что риски могут быть при определенных действиях со стороны России.

В октябре Шмыгаль утверждал, что Украина полностью готова к отопительному сезону. Но в ноябре «Центрэнерго» заключило контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.

Экономика,Денис Шмыгаль,РИА Новости,
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