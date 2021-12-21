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1 час назад

Овощи обвинили в инфляции в России

В России одновременно с ростом цен на продукты питания растет инфляция. Как отмечают эксперты, больше всего подорожали овощи — цена на капусту выросла на 98%, картофель подорожал на 78%, огурцы и помидоры — на 65%, морковь — на 41%. Об этом пишут «Известия».

Овощи обвинили в инфляции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков заявил, что на эту ситуацию повлиял ряд факторов. Один из них — слабый урожай, так как в 2020 году был неурожай, и в 2021-м превзойти слабые прошлогодние результаты не удалось. Также себестоимость многих материальных ресурсов возросла, с рабочей силой возникли некоторые сложности. Погодные условия для урожая сложились неблагоприятные, и предложение в сентябре было аномально низким. По словам Глушкова, все это сказалось на ценах.

Отмечается, что стоимость «борщевого набора» подскочила более чем в полтора раза. Кроме того на росте цен зарабатывают посредники, а не производители.

Ранее эксперты университета «Синергия» сообщили, что перед Новым годом цены на продукты и товары взлетит на 3–7%. Подорожают прежде всего рыба, мясо, яйца, молочная продукция, фрукты и овощи, алкоголь и сладости.

Среди одной из главных причин роста цен эксперты называют проблемы с поставками из-за пандемии COVID-19 и предновогодний спрос на продукты.

Экономика,газета "Известия",
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