В Киеве обвинили «Газпром» в шантаже Европы

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» шантажирует Европу, отказываясь увеличивать транзит природного газа через украинскую территорию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Он отметил отсутствие роста транзита даже в условиях высоких цен на газ в Европе и при наличии свободных транзитных мощностей на Украине. При этом Макогон обратил внимание на заявления властей РФ о том, что поставки в ЕС увеличиваются. По словам главы компании «Оператор ГТС Украины», «Газпром» не намерен наращивать транзит свыше 109 млн куб. м в сутки, что предусмотрено действующим контрактом.

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«Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации "Северного потока-2"», — написал Макогон.

20 декабря «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. Также компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа». «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», однако в итоге они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год.

15 декабря «Газпром» сообщил, что Украина подняла из подземных хранилищ почти весь закачанный к зиме газ. Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров – на 39,2% (9,9 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года. Уровень газа в украинских ПХГ на начало закачки в 2021 году составлял 15,29 млрд кубометров.

С начала года и по 11 ноября российская компания поставила в Германию 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда больше, чем за тот же период 2020 года.