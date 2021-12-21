«Газпром» остановил транзит в Германию по «Ямал—Европе»

Физический поток газа по газопроводу «Ямал–Европа» в Германию остановился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Накануне российская компания «Газпром» отказалась бронировать мощности прокачки на вторник, 21 декабря. По данным Gascade, реверсные поставки в обратном направлении в Польшу пока также не начались.

В декабре «Газпром» решил не бронировать мощности на месячной основе и перешел на ежедневное бронирование.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по «Ямалу–Европе» с пятницы, 17 декабря. Тогда на внутридневных торгах холдинг заказал прокачку в объеме 26,8 млн куб. м, уже в субботу, 18 декабря, мощности прокачки снизились до 5,2 млн куб. м, 19 декабря – до 4,2 млн куб. м, 20 декабря – до 3,8 млн куб. м.

20 декабря «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. Компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по «Ямалу–Европе». «Оператор ГТС Украины» в понедельник предлагал на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год.

15 декабря «Газпром» сообщил, что Украина подняла из подземных хранилищ почти весь закачанный к зиме газ. Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд кубометров – на 39,2% (9,9 млрд кубометров) ниже показателя прошлого года.