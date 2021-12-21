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1 час назад

«Нафтогаз» раскрыл коварный план Украины по «СП– 2»

По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, Украина разработала план дальнейших действий, цель которых - помешать запуску российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет ТАСС.

«Нафтогаз» раскрыл коварный план Украины по «СП– 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, украинская сторона прилагает «максимум усилий», чтобы добиться отказа европейских стран от «Северного потока – 2».

«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», - пояснил Витренко.

Он также подчеркнул, что уже удалось, в том числе и благодаря действиям Киева, «отстрочить достройку трубопровода более чем на год».

«Это тоже результат нашего сотрудничества с американскими и европейскими партнерами», - заявил глава «Нафтогаза», отметив, что украинская компания подключилась к процессу сертификации газопровода.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. О завершении строительства «Северного потока - 2» было объявлено 10 сентября. После чего Федеральное агентство по сетям Германии (BNetzA) начало процесс сертификации газопровода.

16 ноября германский регулятор заявил о приостановке сертификации оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG, пока он не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законами Германии. С этой целью Nord Stream 2 AG решила создать «дочку» в Германии для работы с немецким участком газопровода. Процесс сертификации возобновится, когда завершится передача основных активов дочерней компании и проверка ее документации.

В Киеве опасаются, что после запуска «Северного потока – 2» пострадает транзит газа через территорию Украины в Европу.

Экономика,Нафтогаз,ИТАР-ТАСС,
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