Василий Орлов: Соглашение с АГХК и Сбером изменит жизнь Свободного

Стороны готовы сотрудничать при решении задач социально-экономического развития Амурской области, в том числе укрепления экономического и промышленного потенциала города Свободного. Документ, в частности, предполагает содействие реализации проектов, направленных на внедрение цифровых решений на территории города. В соглашении заложена возможность разработки необходимых механизмов и условий для обеспечения ускоренного социально-экономического развития Свободного, в том числе для привлечения инвестиций и создания комфортных условий для горожан.

- Реализация крупных инвестиционных проектов дала Свободному новый импульс к развитию, и данное соглашение - очередной пример этого масштабного процесса. Сотрудничество подразумевает порядка 20 мероприятий, направленных на внедрение современных цифровых платформ для жителей и гостей города, работу с предпринимательским сообществом, благоустройство общественных мест и проведение различных форумов для повышения туристической привлекательности Свободного, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

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Вклад Амурского газохимического комплекса в экономическую и социальную сферу области все заметней. По словам главы региона, только за минувший год инвестиции по АГХК выросли втрое.

Одновременно компания СИБУР, создающая газохимический комплекс, инвестирует в развитие городской инфраструктуры Свободного. В июне 2021-го здесь началось строительство корпоративного арендного жилья для сотрудников АГХК с соответствии с меморандумом, заключенным между СИБУРом и ДОМ.РФ. Первый жилой комплекс переменной этажности, рассчитанный на 282 квартиры, возводится в центральной части города и будет сдан в 2023 году. Рядом появится новая зеленая зона. В благоустройство и развитие инфраструктуры центральной части города компания планирует инвестировать около 228 миллионов рублей. Строительство еще одного жилого комплекса, предназначенного для сотрудников Амурского ГХК, начнется в следующем году. Всего арендным жильем планируется обеспечить до 600 семей.

- Корпоративная аренда имеет ряд преимуществ для предприятий - формирование жилого фонда рядом с рабочими местами, надежный партнер в лице ДОМ.РФ, прозрачные условия аренды и отсутствие необходимости владения непрофильными активами, - отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

При участии Амурского ГХК в июле в Свободном стартовал ремонт стадиона "Локомотив". Обновление главной спортивной арены - часть долгосрочной программы развития городской среды, которая разрабатывается совместно компанией, правительством Амурской области и городской администрацией Свободного на основе анализа текущих и будущих потребностей населенного пункта.

- АГХК заинтересован в активном и гармоничном развитии Свободного. Политика компании направлена на формирование городской среды, в которой комфортно жить и работать. Уверен, что реконструкция стадиона "Локомотив" позволит вдохнуть новую жизнь в этот спортивный объект, снова сделать его гордостью и "визитной карточкой" Свободного, создать в нем комфортные условия и для тренировочного процесса, и для активного отдыха горожан всех возрастов, - подчеркнул генеральный директор ООО "Амурский ГХК" Алексей Верещагин.

Предприятие помогло обновить Аллею Памяти с бюстом Героя Советского Союза Д.М. Карбышева. В Свободном (впервые) и Благовещенске при поддержке компании реализован стрит-арт-проект "Формула искусства" - фасады домов украсили рисунки по эскизам жителей. АГХК и Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН совместными усилиями создают экологическую тропу на базе дендрария бывшей Амурской лесоопытной станции. Маршруты экотропы пролягут на площади более 25 гектаров и будут посвящены природе Дальнего Востока: редким видам деревьев, кустарников и травянистых растений, их полезным свойствам, интересным фактам об окружающей среде.

- Проект создания экологической тропы поддержан со стороны министерства лесного хозяйства Амурской области и администрации города Свободный, - сообщил Алексей Верещагин. - Мы видим целый комплекс направлений ее использования - организация экскурсионных тематических маршрутов, посвященных изучению природы Дальнего Востока, создание "умной зеленой зоны" в черте Свободного, который испытывает определенный дефицит парков и скверов. Экотропа может стать новой зеленой достопримечательностью города - элементом "зеленого пояса", интересным местом прогулок и семейного отдыха горожан.

Кроме того, в Свободном планируется в течение двух лет реализовать проект "Свободный парк", победивший на Всероссийском конкурсе проектов благоустройства комфортной городской среды.

- По планам работа здесь начнется в 2022 году, на реконструкцию парка будет направлено более 165 миллионов рублей - средства гранта и областного бюджета, часть суммы выделит компания "СИБУР", - рассказал заместитель главы администрации города Свободного по экономике Тарас Мяло. - Будут проложены новые коммуникации, осушена заболоченная местность, обновлен ландшафт, увеличена площадь искусственного водоема. В парке появятся новые спортивные зоны, детские площадки и амфитеатр с навесом. Установят веревочный парк.

Таким образом, Амурский ГХК принимает активное участие в развитии городской инфраструктуры в Свободном. В некоторых проектах специалисты компании помогают городу своей экспертизой.

- АГХК сейчас самым активным образом участвует в реализации проектов и программ, направленных на динамичное социально-экономическое развитие города Президентского внимания, - подтвердил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Уверен, что сотрудничество в таком режиме позволит сделать жизнь в Свободном удобнее и комфортнее. А "Сбербанк" уже давно вышел за рамки предоставления исключительно банковских услуг. На сегодняшний день это целая структура, главной задачей которой является ускорение экономического роста территорий и создание технологичной экосистемы сервисов для повышения качества жизни населения на местах.