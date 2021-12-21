Западу предрекли катастрофу из-за отключения России от SWIFT

Западные страны продолжают угрожать России отключением от системы SWIFT в качестве ответа на приписываемые Москве намерения вторгнуться на Украину. Эксперты же предупреждают, что такая мера может привести к опасным последствиям для Европы и США, сообщается в материале The Economist.

По данным издания, для начала непросто будет добиться согласия от самого SWIFT – сообщества банков со штаб-квартирой в Бельгии, которое взяло на себя обязательство о политическом нейтралитете.

Вместе с тем многие страны Европы, в том числе Германия, поддерживают деловые связи с Россией. Такие планы эти государства вряд ли устроят.

Также, как указано в издании, в случае, если Россию исключат из этой платежной системы, произойдет отток капитала и массовое изъятие инвестиций из фирм и вкладов из банков, которые делают ставку на зарубежное финансирование. The Economist подчеркнул, что это может обернуться катастрофой для Запада.

Следующим шагом, по мнению экспертов, российские банки и их зарубежные партнеры начнут пользоваться другими средствами связи. Это телекс, телефон и электронная почта. Нельзя также забывать об альтернативе SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Соответственно, последствия отключения от международной системы для России будут не такими суровыми, как могут рассчитывать на Западе.

Помимо этого, читателям напомнили, что до сих пор США использовали жесткие финансовые меры против небольших или изолированных стран, таких как Иран, Куба, Мьянма. Однако российская экономика в два раза крупнее в совокупности всех экономик, против которых Вашингтон ранее вводил эмбарго. Это означает, что любой финансовый сбой в РФ отразится в том числе и на странах, которые осуществляют с ней коммерческие операции. Так, Россия обеспечивает 35% европейских потребностей в газе, а активов Евросоюза у нее на сумму 310 млрд евро.