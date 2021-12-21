Украина отказалась возобновлять импорт электроэнергии из РФ

Украина не намерена возобновлять поставки электроэнергии из России. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Его слова приводит «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать. Мы абсолютно спокойно себя чувствуем относительно стабильности нашей энергосистемы. У Украины есть резерв мощностей в энергосистеме, чтобы обеспечить страну электроэнергией», — сказал Галущенко на брифинге 21 декабря.

По его словам, ситуация на Украине стабильна. На данный момент в стране увеличивают запасы угля на ТЭС и ТЭЦ, с начала декабря они выросли на 15%. Галущенко уверен, что отопительному сезону ничего не угрожает, веерных отключений электроэнергии не будет. Также министр энергетики Украины пообещал сохранение стабильных цен в стране.

Ранее в Киеве сообщали об остром дефиците угля на электростанциях, который может грозить веерными отключениями. По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, запасы топлива на Украине критически малы — недостаток угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.