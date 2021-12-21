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39 минут назад

Украина отказалась возобновлять импорт электроэнергии из РФ

Украина не намерена возобновлять поставки электроэнергии из России. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Его слова приводит «Прайм».

Украина отказалась возобновлять импорт электроэнергии из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мы не импортируем электроэнергию из России и не планируем этого делать. Мы абсолютно спокойно себя чувствуем относительно стабильности нашей энергосистемы. У Украины есть резерв мощностей в энергосистеме, чтобы обеспечить страну электроэнергией», — сказал Галущенко на брифинге 21 декабря.

По его словам, ситуация на Украине стабильна. На данный момент в стране увеличивают запасы угля на ТЭС и ТЭЦ, с начала декабря они выросли на 15%. Галущенко уверен, что отопительному сезону ничего не угрожает, веерных отключений электроэнергии не будет. Также министр энергетики Украины пообещал сохранение стабильных цен в стране.

Ранее в Киеве сообщали об остром дефиците угля на электростанциях, который может грозить веерными отключениями. По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, запасы топлива на Украине критически малы — недостаток угля привел к остановке 20 блоков и одного корпуса ТЭС и ТЭЦ страны.

Напомним, что в Киеве намерены к 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии из Евросоюза, полностью отказавшись от импорта из России и Белоруссии.

Экономика,ЕС,
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