Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Стоимость газа в Европе превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

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Тем самым побит исторический максимум. На открытии торгов январские фьючерсы по индексу TTF торговались у отметки 1800 долларов. В течение дня показатели колебались и к 18:04 по московскому времени обновили рекорд — 2187 долларов, что на 27 процентов дороже, чем 20 декабря (1716,7 доллара).

Резкий скачок цен произошел из-за уменьшения физической прокачки газа по трубопроводу Ямал-Европа. 21 декабря данные газотранспортного оператора Gascade говорили о том, что физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились.

Это связано с решением «Газпрома» не бронировать мощности для транзита. Не идет газ и в реверсном направлении. Компания cнижает объем транзита с 17 декабря. Тогда «Газпром» не заказал поставки на следующий день, но на внутридневных торгах купил прокачку 26,8 миллиона кубометров, что ниже 31,4 миллиона в предыдущие дни. В субботу поставки составили 5,2 миллиона кубометров, 19 декабря — 4,2 миллиона, а 20 декабря — 3,8 миллиона.