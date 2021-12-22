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1 час назад

США задумали оставить Россию без смартфонов и автозапчастей

Власти США намерены рассмотреть возможность ограничения импорта смартфонов и автозапчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена.

Байден захотел оставить россиян без смартфонов из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ходе встречи в Белом доме будет поднят вопрос о чрезвычайных мерах экспортного контроля, которые могут лишить Россию доступа к широкому спектру промышленных и потребительских технологий.

«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», — сообщает агентство.

По словам источника Reuters, для России эти меры станут «беспрецедентными», поскольку с их последствиями столкнутся российские потребители. Кроме того, такие действия затронут производственные операции и занятость, отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что Вашингтон и Брюссель намерены ввести санкции против крупнейших российских банков и РФПИ в случае «атаки» России на Украину. Так, могут быть введены ограничения на конвертацию рублей в другие валюты. Также шли разговоры об отключении России от межбанковской системы SWIFT.

«Нафтогаз» раскрыл коварный план Украины по «СП– 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, заявил, что «видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда».

Экономика,Дмитрий Песков,Российский фонд прямых инвестиций,Нафтогаз,
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