США обвинили Россию в ущемлении американского бизнеса

Россия отходит от норм Всемирной торговой организации (ВТО) в случаях с импортозамещением и преференциями для товаров и услуг внутреннего производства. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе офиса торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай. Также в докладе Россию обвиняют в расширении государственного контроля над экономикой.

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«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — подчеркнула Тай.

Она отметила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для того, чтобы заставить Россию ответить «за ее поведение в многосторонней торговой системе».

По мнению властей США, Россия реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли и ужесточает торговые рестрикции.