«Начнется хаос»: что ждет экономику в апреле 2022 года

Экономист Михаил Хазин считает, что в США начнется хаос, если к апрелю 2022 года команде президента Джо Байдена не удастся переломить инфляционный тренд. Об этом сообщает DEITA.RU.

По версии Хазина, именно к апрелю следующего года инфляция в США достигнет максимальных значений.

Экономист считает, что положение дел в американской экономике сейчас хуже, чем в конце 80-х годов в СССР. Главной проблемой он назвал бурный рост инфляции, которую финансовому руководству страны пока удается выдать за временное явление, но на самом деле «все очень плохо».

Хазин считает, что в ближайшие месяцы инфляция в США может доходить до отметки в 26 процентов годовых. Такой показатель он назвал катастрофическим для американской экономики, привыкшей к инфляции в два процента.

Трейдер Артем Звездин ранее прогнозировал, что из-за политики Федеральной резервной системы (ФРС) США доллар может заметно потерять свои позиции. Он отметил, что инфляция в Штатах растет, а вместе с ней и издержки бизнеса, государств и людей, имеющих долларовые сбережения.

Если высокая инфляция в США сохранится, страны продолжат отказываться от доллара в качестве резервной валюты.

О крахе долларовой системы говорил и Хазин. По его мнению, в ближайшее время крупнейшим игрокам, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира, так как финансовый глобализм исчерпал ресурс, позволявший поддерживать мировую экономику.