Чубайс сорвался во время ответа на вопрос о ценах на электричество

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook.