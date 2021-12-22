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36 минут назад

Чубайс сорвался, отвечая на вопрос о ценах на электричество

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он заявил на десятой ежегодной конференции «Ведомостей» «Будущее возобновляемой энергетики России», что страна уже давно живет в соответствии со снижением уровня тарифов.

Чубайс сорвался во время ответа на вопрос о ценах на электричество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — сказал Анатолий Чубайс на конференции, видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, реформа позволила снять инфраструктурные ограничения по росту экономики РФ как минимум до 2035 года. Анатолий Чубайс написал в Facebook, что он попробовал ответить на вопрос без эмоций, но у него не получилось.

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Реформа электроэнергетики завершилась в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист РАО ЕЭС России. Реорганизация госмонополии позволила работать по рыночным механизмам.

Экономика,Анатолий Чубайс,Центральный банк России,Ведомости,
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