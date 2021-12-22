Перевозящие газ в Азию суда экстренно меняют курс на Европу

Суда, перевозящие природный газ в Азию, развернулись в Европу после взлета цен на голубое топливо до нового максимума.

Фото: Reuters Reuters

Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше, так как цены по всему региону побили новые рекорды, пишет Financial Times.

В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев за счет поставок суперохлажденного топлива для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.

Эти перемещения включают и перенаправление американских судов с сжиженным природным газом, направляющихся в Азию. Также на этом фоне ожидается первая поставка австралийского сжиженного природного газа в Европу более чем за десятилетие.

Согласно данным агентства Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в данный момент является самой большой за всю историю наблюдений.

Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 доллара за 1 млн британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за 1 млн единиц в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии были в среднем на 5 долларов за 1 млн единиц выше, чем в Европе.

Ранее в среду сообщалось, что цена газа в Европе на открытии биржевых торгов упала на 6,5%, ниже 2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, после рекордного роста накануне.

До этого стало известно, что Газпром не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал – Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.