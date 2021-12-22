Экс-министр труда РФ назвал главные ошибки пенсионной системы

Экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с URA.RU назвал главными ошибками новой пенсионной системы внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами 1% от зарплаты в фонд лично.

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По его словам, существующая пенсионная система и деятельность ПФР во многом хуже, чем в Советском Союзе.

«Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Это первая проблема, которая не была решена. Если человек не работал, то его пенсия в конце 80-х годов была порядка 45 рублей, если работал на минимальной ставке в 80 рублей, пенсия выходила в 60 рублей. Это очень большой коэффициент замещения заработка», — сообщил он, подчеркнув, что тогда не было демографического провала между работающими и пенсионерами.

По его мнению, систему меняли неправильно. Калашников выступил против пенсионных баллов, назвав их ошибкой. Он считает, что в России нужно переходить на пенсии «не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале».

Калашников также не одобряет отказ от перечисления 1% от зарплаты в Пенсионный фонд лично работником.

«Человек не видит этих денег. Он знает, сколько он получил на руки. В Советском Союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — подчеркнул он.