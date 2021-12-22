«Газпром» обвинили в давлении на Германию

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» оказывает давление на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток-2». Как передает РИА новости, заявление прозвучало в эфире Польского радио.

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«Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен этого сырья», – сказал Наимский.

По его словам, эти ограничения являются «формой давления» на Германию и Европейскую комиссию. Наимский добавил, что таким образом Россия пытается добиться согласия на запуск «Северного потока-2».

Накануне физический поток газа по газопроводу «Ямал–Европа» в Германию был остановлен по причине отказа «Газпрома» бронировать 20 декабря мощности прокачки на 21 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с остановкой физического потока газа в Германию «абсолютно коммерческой».

21 декабря стоимость газовых фьючерсов в Европе сначала превысила $1900 за 1 тысячу куб. м. впервые с 6 октября, а затем побила исторический рекорд, превысив $2000.

22 декабря цена фьючерсов газа на бирже упала до $1885,2, что на 10,5% ниже расчетной цены предыдущего дня ($2106,2).

«Газпром» также отказался бронировать на 22 декабря мощности газопровода «Ямал–Европа».

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в «ценовых манипуляциях на газовом рынке».