План Байдена оставить россиян без «айфонов» сочли провальным

«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.

«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.



«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.



«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».



«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».



«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.

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Американские СМИ сообщают о подготовке новых санкций против России. Так, США планируют запретить экспорт в страну смартфонов, в частности Apple. Кроме того, под ограничения могут попасть детали для самолетов и автомобилей. Предполагается, что такие меры подорвут российскую экономику в случае, если Москва решит вторгнуться на территорию Украины.

Санкции США: ограничение поставок

Американские власти в случае вторжения России на Украину могут ввести жесткие меры экспортного контроля. По мнению представителя Белого дома, это поможет подорвать российскую экономику. Об этом со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил Reuters.

Ожидается, что санкции станут дополнением к экономическим рестрикциям, которые администрация Байдена намерена ввести в случае боевых действий между Россией и Украиной. В начале декабря американский президент пообещал разрушительные действия в случае нарушения мира на своей границе.

Новые санкции, которые планируются к обсуждению, включают «чрезвычайные» меры экспортного контроля. Они перекроют доступ России к рынку смартфонов, деталей для самолетов и автомобилей. Кроме того, санкции могут коснуться товаров из других секторов.

Анонимный источник американского издания полагает, что такие рестрикции серьезно повлияют не только на экономику России, но и на самих россиян – потребителей, предприятия и занятость.

Для ограничения экспорта США намерены провести консультации с ведущими партнерами в Европе и Азии. Официальные лица Соединенных Штатов намерены поощрять скоординированную работу с компаниями, доступ к продукции которых может быть заблокирован для России.

По данным Reuters, российский рынок сотовых телефонов, в основном, занимают Apple , Samsung и Huawei. В этом году они попали под новый закон об установке на смартфоны российского ПО.

Отключение от SWIFT

Телеканал CNN также ранее сообщал, что американские и европейские политики рассматривают возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций по всему миру. Благодаря SWIFT компании могут передавать информацию и проводить платежи.

Bloomberg писал, что Вашингтон и Брюссель могут ввести рестрикции против крупных банков России и РФПИ. Иностранцы хотят ограничить конвертацию рублей в другие валюты.

На Украине тем временем уже представляют, насколько разрушительными для России окажутся подобные меры.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, отключение от SWIFT стало бы «грандиозным». Он назвал такой вариант санкций «ядерным».

В Вашингтоне заявили, что такие меры будут равносильны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. Так, демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес считает, что таким образом американские власти могут уничтожить «российский банковский сектор».

«Суверенный долг будет заблокирован. Секторальные санкции искалечат российскую экономику. Позвольте мне пояснить: это не обычные санкции. То, что обсуждается, это максимум в этом спектре [возможных рестрикций] или, как я это называю, мать всех санкций», – сказал в начале декабря Менендес, рассуждая о возможном отключении России от SWIFT.

Почему и за что санкции

В октябре западные СМИ стали сообщать о скоплении российских военных у границ с Украиной. Спустя месяц украинский президент Владимир Зеленский сообщил о 100 тыс. российских военнослужащих, сосредоточенных там. После этого последовали многочисленные заявления американских и европейских властей о том, какие могут последовать меры, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Российская сторона неоднократно утверждала, что не собирается ни на кого нападать. Что касается размещения своих войск у российско-украинской границы, то это дело России, так как войска передвигаются исключительно по своей территории. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что именно Североатлантический альянс совершает «опасные попытки освоения украинской территории». Он считает, что российская угроза – это «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать неофициальную информацию о возможном запрете со стороны США на поставки в Россию нескольких наименований продукции, в том числе, смартфонов и авиационных запчастей, в случае обострения ситуации на границе с Украиной.

"Мы не знаем, что это за чиновник [делал такие заявления], существует ли он вообще. Здесь пока нечего комментировать", - сказал Песков.

Ранее такую информацию распространило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Гипотетические ограничения экспорта смартфонов со стороны США в отношении России могут привести к росту цен из-за сокращения количества поставщиков на российском рынке. Однако вероятность такого развития событий будет зависеть не только от действий американских властей, считает координатор Центра безопасного интернета в России, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

— Надо понимать, что к нам смартфоны идут не Made in USA, — отметил Парфентьев. — Очень давно производство вынесено в Юго-Восточную Азию, в первую очередь в Китай. И в данном случае все будет зависеть от политики Китайской Народной Республики. Они фактически контролируют производство и таким образом держат многие западные фирмы за горло.

Максимально возможной мерой со стороны США, предполагает эксперт, могут стать ограничения разве что на поставки американской техники, произведенной в Китае. Но при этом поставки китайских смартфонов в Россию будут осуществляться без перебоев.

— Взаимные интересы России и Китая, экономические и геополитические, гораздо более переплетены, чем у России и США. Поэтому в данной ситуации Китай, на мой взгляд, выберет взвешенную и компромиссную политику. Практика показывает, что Пекин очень жестко реагирует на какие-то попытки ограничений и санкций в отношении своих компаний. При [президенте США Дональде] Трампе между Вашингтоном и Пекином получилась целая торговая война, где Вашингтон вынужден был пойти на попятную, — добавил аналитик.

Также Парфентьев привел в пример КНДР, которая очень давно живет под санкциями, вводимыми независимо от повода.

— Этот пример показывает, что в условиях массы ограничений есть два пути — развертывание собственных производств максимально полного цикла и импорт интересующих товаров из других источников, в первую очередь из Китая. Отзывы путешественников, посещающих КНДР, сопровождаемые фото- и видеоматериалами, свидетельствуют о том, что потребность в соответствующих товарах в КНДР удовлетворяется. Правда, здесь надо сделать поправку на очень высокую стоимость по сравнению со среднекорейской зарплатой, — констатировал собеседник «ВМ».

России, заключил он, такой путь вряд ли грозит.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский проанализировал, какими могут быть последствия от новых санкций, заготовленных для России в Соединенных Штатах на случай «вторжения» нашей страны на Украину. В частности, оказывается, американцы намерены перекрыть России доступ к iPhone.

«Когда речь идет о закупках самолетов, или запчастей к ним, — это один разговор. Когда же мы говорим о том, что Соединенные Штаты могут остановить поставки Apple — это совершенно другая история, из-за которой, в итоге, будут страдать все американские производители техники, занимающиеся подготовкой компонентов для компании из Купертино. А для продавца в данном случае самое опасное — потерять и другие рынки, в особенности Китай, который в последнее время все активнее дружит с Российской Федерацией. На мой взгляд, на такие шаги США просто не пойдут: это санкции не против России, а против своих же налогоплательщиков», — подчеркивает Николай Переславский.

Собеседник «Свободной прессы» напоминает, что по разным данным доля смартфонов Apple в России колеблется от 40 до 47%: «Речь идет именно обо всех телефонах компании, а не только о последних моделях. Так что, теоретически, если угроза Белого дома будет все-таки исполнена, это может затронуть огромное количество людей, среди которых, разумеется, будут и власть держащие».

Эксперт уточняет, что вопрос, конечно же, не столько в приобретении телефона, поскольку, — и это понятно, — мобильник можно приобрести за рубежом, или просто купить «серый», если не будет запрета на ввоз: «Вопрос в том, — не заблокирует ли Apple работу своей техники на территории Российской Федерации. Впрочем, на мой взгляд, это опять-таки будет очень больно для самой компании».

Казалось бы, за семь лет, то есть за тот период времени, когда по отношению к России коллективный Запад начал применять разного рода рестрикции, у нас должен был бы выработаться иммунитет. Однако, как полагает Николай Переславский, этого, к сожалению, так и не произошло.

«Политика импортозамещения полностью провалилась — качество продуктов, которые пришли на замену импортируемым, ужасное, а их стоимость чуть ли не выше импортных аналогов. Как известно, доллар с 30 рублей в 2014 году вырос до 74-х [на сегодняшний день]. И стоит ли после этого спрашивать — страдает ли от санкций страна. Страдают, в основном, рядовые граждане», — подчеркивает эксперт.

Власти США могут ввести против России жёсткие санкции, среди прочего предполагающие запрет на поставку смартфонов, узнал Reuters. Ожидается, что на такие меры Вашингтон решится в случае нападения России на Украину. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Секретом» отметил, что возможный запрет приведёт к деактивации телефонов на Android и iOS в стране.

По данным Reuters, США готовы предпринять «жёсткие меры экспортного контроля», среди которых — запрет экспорта в Россию смартфонов, основных авиационных и автомобильных компонентов, а также поставок «из многих других секторов». Агентство отметило, что сейчас на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании — Apple, Samsung и Huawei.

Комментируя возможный запрет, Муртазин подчеркнул, что Россия для этих компаний — крупнейший в Европе рынок и вряд ли они будут готовы от него отказаться.

«Если США всё же введут запрет, невозможна будет активация техники Apple и устройств на Android. Но это будет глупо, так как смартфоны сегодня используются как инструмент разведки, сбора социально-демографических данных, влияния на людей. США в первую очередь используют гаджеты в этих целях, поэтому стрелять себе в ноги — странно», — пояснил Муртазин.

По его словам, если Вашингтон запретит поставлять в Россию смартфоны, ограничения не начнут действовать моментально. Компаниям-производителям дадут как минимум год на подготовку и переориентацию бизнеса.

«Если санкции будут, компания Huawei выиграет от этого очень многое. У неё есть собственная операционная система HarmonyOS, которая представляет собой замену Android. Устройства с этой ОС будут поставляться в Россию», — предположил эксперт.

В ноябре «Секрет» сообщал, что в России не хватает смартфонов Apple iPhone 13 и iPhone 12. Некоторые модели можно купить только по предзаказу. Срок ожидания варьируется от 2 до 8 недель. На этом фоне доля рынка по штучным продажам айфонов в России в ноябре снизилась на 3,5 п. п.

Ограничение США экспорта автокомпонентов в Россию не повлияет на цены, но может ударить по европейским компаниям, имеющим сборочные производства в РФ, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель проекта «Автомаркетолог», экс-президент ассоциации дилеров РОАД Олег Мосеев.

«Несмотря на то, что основная часть тех же самых чипов и прочих автокомпонентов, которые импортируются в Россию для сборки автомобилей, производится не в США, есть вероятность, что некоторые производители могут испугаться санкций против себя и остановить (поставки в РФ – прим. НСН), тогда проблемы будут. Но что-то мне подсказывает, что ни у корейских компаний, которые не обращают внимание на санкции США и в том же Крыму работают совершенно спокойно, ни у китайских компаний этих проблем не будет. По сути, проблемы могут возникнуть только у европейских компаний, имеющих сборочное производство в России», - сказал Мосеев.

По его словам, цены на автомобили в России от этого вряд ли вырастут.

«Хотелось пошутить, что никак (не повлияет на цены – прим. НСН) , потому что у нас есть Минпромторг, который решил ограничить наценку дилерам, но любой дефицит поднимает цены. Другое дело, что платежеспособного спроса на повышающиеся цены уже не хватает. Поэтому, скорее всего, никак», - пояснил автоэксперт.

При этом он усомнился в возможности ввода российских войск на Украину, фантазии о котором лежат в основе американских санкционных угроз.

«Мало кто верит в то, что такой сценарий в принципе возможен. Мне кажется, что мы вошли сейчас в стадию, когда друг друга пугаем все больше и больше. Это, если говорить о политике», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.

«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».

По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.

«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.

Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны.

Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.