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50 минут назад

В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»

Кремль надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после проверки немецким регулятором. Политическая подоплека в этой процедуре будет неуместна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент германский регулятор проверяет «Северный поток — 2» на соответствие Газовой директиве ЕС.

«Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас Германия занимается сертификацией российского газопровода и рассматривает этот проект только с коммерческой стороны. По его словам, после проверки ФРГ «Северный поток — 2» должен будет пройти согласование Европейской комиссии. Затем профильное министерство Германии вынесет заключение об отсутствии угроз безопасности поставкам газа.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что проект «Северный поток — 2» может быть приостановлен, если Россия начнет «вторжение» на Украину. Она также выступила за введение персональных санкций против высшего руководства РФ. Глава Минобороны ФРГ считает, что все причастные к обострению конфликта должны прочувствовать на себе последствия своих действий.

Экономика,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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