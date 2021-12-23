В Кремле раскрыли планы по «Северному потоку — 2»

Кремль надеется, что газопровод «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после проверки немецким регулятором. Политическая подоплека в этой процедуре будет неуместна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

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В настоящий момент германский регулятор проверяет «Северный поток — 2» на соответствие Газовой директиве ЕС.

«Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас Германия занимается сертификацией российского газопровода и рассматривает этот проект только с коммерческой стороны. По его словам, после проверки ФРГ «Северный поток — 2» должен будет пройти согласование Европейской комиссии. Затем профильное министерство Германии вынесет заключение об отсутствии угроз безопасности поставкам газа.