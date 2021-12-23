Власти Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что они с канцлером Олафом Шольцем «достигли консенсуса» по поводу запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на интервью Die Zeit.

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По словам Бербок, в прошлом они с Шольцем занимали разные позиции по вопросу «Северного потока — 2», но сейчас пришли к общему мнению. Они уверены, что процесс сертификации российского газопровода должен проходить на основе европейского законодательства, заявила глава внешнеполитического ведомства.

Бербок отметила, что энергетическая безопасность Германии будет играть важную роль при принятии решений относительно «Северного потока — 2». Также она сообщила, что считает неприемлемым использование энергии в качестве оружия для создания искусственного кризиса в Европе. Прошлое правительство Германии договорилось с США, что в случае нападения Россией на Украину сертификация «Северного потока — 2» будет стоять под вопросом, заключила Бербок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод пройдет сертификацию сразу после того, как немецкий регулятор завершит процедуру.