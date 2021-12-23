В ЕС признали невозможность «газовых» санкций против РФ

У Евросоюза нет возможностей для введения санкций против России в газовой сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», – цитирует его агентство.

Драги считает, что Евросоюзу в настоящее время следует сохранять статус диалога с Россией. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин с помощью переговоров с американским коллегой Джо Байденом подал сигнал, что «хочет находиться в состоянии переговоров, в котором возможно развитие событий, которое не привело бы к непоправимым последствиям».

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток- 2"».

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» оказывает давление на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что Россия ограничила до максимума поставки газа получателям в Западной Европе. По его мнению, это спровоцировало экстремальный рост цен этого сырья.