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25 минут назад

В ЕС признали невозможность «газовых» санкций против РФ

У Евросоюза нет возможностей для введения санкций против России в газовой сфере, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЕС признали невозможность «газовых» санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

«Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными», – цитирует его агентство.

Драги считает, что Евросоюзу в настоящее время следует сохранять статус диалога с Россией. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин с помощью переговоров с американским коллегой Джо Байденом подал сигнал, что «хочет находиться в состоянии переговоров, в котором возможно развитие событий, которое не привело бы к непоправимым последствиям».

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия, «воздерживаясь от увеличения объемов поставок газа Европе, хочет оказать давление на Евросоюз, в частности, для обеспечения лицензирования проекта "Северный поток- 2"».

Впервые в истории: цены на газ выросли до $2150

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» оказывает давление на Германию и Еврокомиссию (ЕК) в вопросе запуска газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что Россия ограничила до максимума поставки газа получателям в Западной Европе. По его мнению, это спровоцировало экстремальный рост цен этого сырья.

Ранее в декабре газета «Коммерсант», ссылаясь на данные AGSI, сообщила, что отбор газа в европейских хранилищах в ноябре 2021 года и первые четыре дня декабря составил рекордные 11,2 млрд кубометров. В 2020 году отбор в ноябре составил 8,5 млрд кубометров. Запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона.

Экономика,Жозеп Боррель,Петр Наимский,Марио Драги,Джозеф Байден,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Газета "Коммерсантъ",
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