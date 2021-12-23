В Германии заявили о рисках задержки запуска «Севпотока-2»

Запуск трубопровода «Северный поток-2» мог бы стать необходимым сигналом России о том, что Германия и в дальнейшем готова придерживаться многолетнего партнерства во взаимных интересах. Об этом в ходе беседы с ТАСС заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

Также, по его словам, газопровод позволил бы обеспечить дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса.

По его мнению, «идеологизированная энергетическая реформа, которая во всем мире ведет к сокращению производства ископаемого сырья, провалилась».

«Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики - это иллюзия», – считает парламентарий.

Он также считает, что «вредное» затягивание «Северного потока-2» обернется обострением энергокризиса. Котре подчеркнул, что из-за роста цен на энергоносители ускорится инфляция и ухудшится социальная обстановка. Он отметил, что Россия выполняет свои обязательства в области поставок энергоносителей.

Говоря о причинах энергокризиса, он заявил, что одновременный отказ Германии от угля и мирного атома является беспрецедентным шагом.

«Энергетическая политика в том числе и нового правительства ФРГ основывается на предположении, что все как-то будет работать», – отметил депутат.

В этой связи, по его мнению, энергетический кризис в Германии обострится.

23 декабря стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц достигли договоренностей в вопросе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По словам Бербок, раньше у нее с новым главой государства были разные точки зрения по данному вопросу. Теперь, как отметила она, они вместе с канцлером ясно дали понять, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.