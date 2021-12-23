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51 минуту назад

В Германии заявили о рисках задержки запуска «Севпотока-2»

Запуск трубопровода «Северный поток-2» мог бы стать необходимым сигналом России о том, что Германия и в дальнейшем готова придерживаться многолетнего партнерства во взаимных интересах. Об этом в ходе беседы с ТАСС заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

Также, по его словам, газопровод позволил бы обеспечить дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса.

По его мнению, «идеологизированная энергетическая реформа, которая во всем мире ведет к сокращению производства ископаемого сырья, провалилась».

«Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики - это иллюзия», – считает парламентарий.

Он также считает, что «вредное» затягивание «Северного потока-2» обернется обострением энергокризиса. Котре подчеркнул, что из-за роста цен на энергоносители ускорится инфляция и ухудшится социальная обстановка. Он отметил, что Россия выполняет свои обязательства в области поставок энергоносителей.

«Газпром» заморозил поставки газа через Польшу

Говоря о причинах энергокризиса, он заявил, что одновременный отказ Германии от угля и мирного атома является беспрецедентным шагом.

«Энергетическая политика в том числе и нового правительства ФРГ основывается на предположении, что все как-то будет работать», – отметил депутат.

В этой связи, по его мнению, энергетический кризис в Германии обострится.

23 декабря стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц достигли договоренностей в вопросе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По словам Бербок, раньше у нее с новым главой государства были разные точки зрения по данному вопросу. Теперь, как отметила она, они вместе с канцлером ясно дали понять, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохен Хоманн сообщил, что регулятор вряд ли завершит процедуру сертификации «Северного потока-2» в первой половине 2022 года. Он отметил, что Nord Stream 2 AG начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако сроки зависят от того, когда компания направит необходимые документы.

Экономика,Видео,Анналена Бербок,Йохен Хоманн,Олаф Шольц,Газпром,МИД,Бундестаг,ИТАР-ТАСС,
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