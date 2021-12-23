Украина вынуждена закупать газ по любым ценам из-за нехватки собственной добычи. Об этом, по данным РИА Новости, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Ранее Витренко сообщил, что крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. При этом, по его словам, перед его командой «стоит задача не только стабилизировать добычу газа, но и нарастить ее».

По словам главы «Нафтогаза», сейчас клиентами компании является практически все население Украины «как напрямую, так и через теплокоммунэнерго».

«В нашем портфеле уже сейчас практически все бюджетные организации, учреждения здравоохранения коммунальной формы собственности. То есть нам газа собственной добычи для обеспечения собственных потребителей уже недостаточно. (…) Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов», - пояснил Витренко.

Он также подчеркнул, что, если говорить о промышленности, то многое будет зависеть от того, какие будут цены и будут ли устраивать их эти цены.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности.