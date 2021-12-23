Путин сравнил инфляцию в России и США

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к целевому показателю инфляции. Он заявил, что нынешнее значение в 8% - это слишком много, в ходе ежегодной Прямой линии, сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«8% — много. Нам нужно вернуться к целевым показателям», - заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что рост социальных расходов напрямую влияет на показатели. Так, он привел в пример США, где из-за этого инфляция составляет 6,1% при целевом показателе 2%. Однако, подчеркнул Путин, в РФ она выше цели в два раза, а в Америке — в три.

Напомним, инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимального значения с начала 2016 года. Согласно последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.