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28 минут назад

Путин оценил инфляцию в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуться к целевому показателю инфляции. Он заявил, что нынешнее значение в 8% - это слишком много, в ходе ежегодной Прямой линии, сообщает РИА Новости.

Путин сравнил инфляцию в России и США
Фото: ТАССТАСС

«8% — много. Нам нужно вернуться к целевым показателям», - заявил российский лидер.

Глава государства также отметил, что рост социальных расходов напрямую влияет на показатели. Так, он привел в пример США, где из-за этого инфляция составляет 6,1% при целевом показателе 2%. Однако, подчеркнул Путин, в РФ она выше цели в два раза, а в Америке — в три.

Напомним, инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении – максимального значения с начала 2016 года. Согласно последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.

Ранее в начале декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и Центробанка (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набуиллина в свою очередь заявляла, что инфляция по итогам года вполне может быть немного выше верхней границы прогноза регулятора.

Экономика,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,Центральный банк России,РИА Новости,
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