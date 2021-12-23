«Может быть как в Турции»: Путин оценил работу ЦБ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции положительно оценил работу Центрального банка России, отметив, что, если не повышать ключевую ставку, то может быть «как в Турции».

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Центробанк России 17 декабря седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года.

По словам главы государства, представители реального сектора экономики, с которыми он регулярно общается, ругают Банк России за такие меры.

«И знаю их аргументы. (...) Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции», - заметил Владимир Путин.

Он назвал сложившуюся ситуацию «серьезным вызовом», подчеркнув, что не вмешивается в работу Банка России.

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину», - подчеркнул президент.