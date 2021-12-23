Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
16 минут назад

«Может быть как в Турции»: Путин высказался о повышении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции положительно оценил работу Центрального банка России, отметив, что, если не повышать ключевую ставку, то может быть «как в Турции».

«Может быть как в Турции»: Путин оценил работу ЦБ
Фото: ТАССТАСС

Центробанк России 17 декабря седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года.

Путин сравнил инфляцию в России и США

По словам главы государства, представители реального сектора экономики, с которыми он регулярно общается, ругают Банк России за такие меры.

«И знаю их аргументы. (...) Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции», - заметил Владимир Путин.

Он назвал сложившуюся ситуацию «серьезным вызовом», подчеркнув, что не вмешивается в работу Банка России.

«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину», - подчеркнул президент.

Ранее турецкая лира упала до нового рекордного минимума после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить снижение процентных ставок, сославшись на то, что ислам запрещает ростовщичество. По словам Эрдогана, крах лиры является результатом экономической осады, но Турция не откажется от своей новой экономической политики.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители