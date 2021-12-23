«Может быть как в Турции»: Путин оценил работу ЦБ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции положительно оценил работу Центрального банка России, отметив, что, если не повышать ключевую ставку, то может быть «как в Турции».
Центробанк России 17 декабря седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых. Таким образом ключевая ставка вернулась на уровень сентября-октября 2017 года.
По словам главы государства, представители реального сектора экономики, с которыми он регулярно общается, ругают Банк России за такие меры.
«И знаю их аргументы. (...) Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок. Но если этого не делать, у нас может быть как в Турции», - заметил Владимир Путин.
Он назвал сложившуюся ситуацию «серьезным вызовом», подчеркнув, что не вмешивается в работу Банка России.
«Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю ее положительно. Полагаю, что здесь мы находим золотую середину», - подчеркнул президент.
Ранее турецкая лира упала до нового рекордного минимума после того, как глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить снижение процентных ставок, сославшись на то, что ислам запрещает ростовщичество. По словам Эрдогана, крах лиры является результатом экономической осады, но Турция не откажется от своей новой экономической политики.