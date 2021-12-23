В Киеве допустили, что «Севпоток-2» не запустят

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко не исключил того, что газопровод «Северный поток-2» вообще не запустят в работу. Такое заявление он сделал в интервью изданию «РБК Украина», передает агентство «Прайм».
«До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. … К осени – это лучший вариант для «Газпрома». При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — заявил он.
Руководитель немецкого Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur Йохен Хоманн ранее заявил, что вряд ли сертификация «Северного потока-2» завершится в первой половине 2022 года. Nord Stream 2 AG, как отметил он, начал процесс учреждения немецкой «дочки» по рекомендации агентства. Однако сроки зависят от того, когда компания направит необходимые документы.
Ранее Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ по любым ценам из-за нехватки собственной добычи. По его словам, крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%.
23 декабря стало известно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Германии Олаф Шольц достигли консенсуса в вопросе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». По словам Бербок, раньше у них были разные точки зрения по данному вопросу. Однако теперь, как отметила она, они вместе с канцлером пришли к мнению, что процесс сертификации газопровода должен идти на основе европейского законодательства.