В Киеве допустили, что «Севпоток-2» не запустят

«До этого мы считали, что самый негативный сценарий для нас, если он запустится в мае. Но теперь мы видим, что процесс еще больше затягивается. Поэтому он, скорее всего, не запустится до конца первого полугодия. … К осени – это лучший вариант для «Газпрома». При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще», — заявил он.