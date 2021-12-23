Путин допустил единую валюту России и Белоруссии

"Сейчас речь ведь идет о чем? О том, чтоб синхронизировать налоговые, таможенные, деловые законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи", - сказал президент.