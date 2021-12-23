Путин допустил единую валюту России и Белоруссии

Владимир Путин заявил, что для интеграции России и Белоруссии необходимо синхронизировать экономическое законодательство. Свою уверенность в результатах этого шага он выразил на традиционной Большой пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
"Сейчас речь ведь идет о чем? О том, чтоб синхронизировать налоговые, таможенные, деловые законодательства. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить неразнообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи", - сказал президент.
Кроме того, по мнению главы государства, единая валюта России и Белоруссии — это дело будущего в случае, если ведомства обеих смогут договориться по этому вопросу.
"Нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут", - подчеркнул российский лидер.
Кроме того, Путин обратил внимание, что уровень интеграции России и Белоруссии заметно ниже, чем в Евросоюзе.
"Вот мы строим Союзное государство, а уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Это просто несравнимо", - добавил президент.